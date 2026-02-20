"Es un técnico intenso": Paolo Guerrero pide paciencia para el proceso de Pablo Guede

Paolo Guerrero salió a respaldar a Pablo Guede y no dudó en elogiar su forma de trabajar.

El capitán íntimo recordó que se trata de un proceso reciente para Alianza Lima al mando del DT y dijo que el equipo está tratando de captar su idea de trabajo.

"Es un gran entrenador. Es intenso, siempre está pendiente de cada detalle. Pero hay que tomar en cuenta que es un proceso nuevo. El año pasado estuvimos con 'Pipo' y el profesor solo tiene dos o tres meses en el club, así que nosotros venimos tratando de captar su idea", dijo el delantero.

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores y la ola de críticas apuntó hacia el DT principalmente por los constantes cambios que realizar en su alineación. Los blanquiazules no pasaron de la Fase 1 del torneo, donde cayeron a manos de 2 de Mayo de Paraguay.

"Asumimos la responsabilidad de todo, junto con el profesor, y vamos a hacer todo lo posible para poder celebrar a fin de año como quiere todo aliancista", declaró Paolo Guerrero en entrevista con El Comercio.

Alianza Lima tendrá una nueva prueba de fuego cuando enfrente a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura. Los íntimos se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 7 puntos. El líder es Melgar, con 9 unidades, escoltado por UTC (9) y Universitario (7).

¿A qué hora se juega y dónde ver el Alianza Lima vs. Sport Boys?

El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 y L1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.