Cantero tras anotar golazo con Alianza Lima: "Arrancamos con el pie derecho en una cancha difícil"

Alianza Lima logró un importante triunfo en el arranque del Torneo Apertura 2026. Con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, el cuadro blanquiazul ganó por 2-1 a Sport Huancayo.



Tras el final del partido, Alan Cantero destacó los tres puntos que consiguió Alianza en el estadio IPD de Huancayo a 3259 metros sobre el nivel del mar.

“Es un triunfo importante. Es lo que veníamos a buscar y al final se dio. El equipo hizo un gran esfuerzo en una cancha difícil y arrancamos con el pie derecho, que era lo que todos queríamos. Estamos todos juntos por el mismo objetivo”, señaló en L1Max.

“Contento por el triunfo. Fue muy sufrido, pero teníamos claro que el objetivo era ganar y lo logramos”, agregó.

En otro momento, el futbolista argentino de 27 años resaltó el respaldo del entrenador Pablo Guede. “El profesor confía en todos. Entré en una posición que veníamos probando, pero siempre estamos a disposición del entrenador. El equipo hizo un esfuerzo tremendo para poder llevarnos el triunfo”.

Para finalizar, Cantero dijo que ahora se enfocará en el choque ante 2 de Mayo de Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. “Vamos partido a partido. Ahora tenemos un encuentro por la Copa y buscaremos sacar un buen resultado y ganar”, concluyó.

Sport Huancayo vs. Alianza Lima: así formaron en el partido

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles: Ricardo Salcedo ©, Edu Villar, Diego Carabaño, Nahuel Luján, Jeremy Canela; y Franco Caballero. DT: Roberto Mosquera.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Christian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Paolo Guerrero ©. DT: Pablo Guede.