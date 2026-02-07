Alianza Lima recupera a Luis Ramos: "Me siento al cien por ciento"

Alianza Lima sufre una serie de bajas para el choque contra Comerciantes Unidos, por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, no todas son malas noticias en el cuadro blanquiazul, ya que Luis Advíncula y Luis Ramos volvieron a entrenar con normalidad.

Ramos, de 26 años, aseguró que se recuperó de su lesión para poder ser utilizado por el entrenador Pablo Guede de cara al choque de este domingo, en el estadio Alejandro Villanueva.

"Me siento muy bien, ya estoy en óptimas condiciones para poder jugar, me siento al cien por ciento y quedo a disposición del comando técnico. Espero tener más minutos y ayudar al equipo", declaró el atacante nacional.

También se refirió sobre la chance de jugar en dupla con Paolo Guerrero. "Sabemos de la jerarquía de Paolo, y hay que aprender, y de exprimir todo lo que se pueda de él", agregó.

Ramos sobre la Copa Libertadores

Luis Ramos indicó que sus compañeros están tranquilos de cara a la revancha ante 2 de Mayo. "Mis compañeros hicieron un esfuerzo muy grande, tuvieron muchas ocasiones de gol, no se pudieron concretar. Estamos con mucha tranquilidad, estamos enfocados en eso y sabemos que el domingo y el miércoles esas pelotas van a entrar", culminó.

Luis Ramos anotó el 2-1 para Alianza Lima | Fuente: ESPN

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima. El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?