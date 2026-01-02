Últimas Noticias
Mateo Antoni, el campeón del mundo que Alianza Lima quiere para reforzar su defensa en 2026

Mateo Antoni jugó durante el 2025 por Argentinos Juniors
Mateo Antoni jugó durante el 2025 por Argentinos Juniors | Fuente: Nacional
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Mateo Antoni se consagró campeón mundial Sub 20 con Uruguay en 2023. El zaguero central sería el último refuerzo extranjero de Alianza Lima.

Un nuevo año y Alianza Lima ya tiene en marcha el inicio de la pretemporada 2026 tras concretar -con la llegada del entrenador Pablo Guede- sus nuevas incorporaciones y las renovaciones en su plantel. Sin embargo, los íntimos todavía no se retiran del mercado de pases y un nuevo nombre comienza a sonar en La Victoria.

Según pudo conocer RPP, Alianza Lima quiere sumar un refuerzo más para su defensa y el futbolista que quiere la dirección deportiva es el uruguayo Mateo Antoni, zaguero central que fue campeón del Mundial Sub 20 del 2023.

Ampliación en breve...

Tags
Mateo Antoni Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Fichajes 2026

