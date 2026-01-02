Mateo Antoni, el campeón del mundo que Alianza Lima quiere para reforzar su defensa en 2026

Un nuevo año y Alianza Lima ya tiene en marcha el inicio de la pretemporada 2026 tras concretar -con la llegada del entrenador Pablo Guede- sus nuevas incorporaciones y las renovaciones en su plantel. Sin embargo, los íntimos todavía no se retiran del mercado de pases y un nuevo nombre comienza a sonar en La Victoria.

Según pudo conocer RPP, Alianza Lima quiere sumar un refuerzo más para su defensa y el futbolista que quiere la dirección deportiva es el uruguayo Mateo Antoni, zaguero central que fue campeón del Mundial Sub 20 del 2023.

Ampliación en breve...