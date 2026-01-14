Mateo Antoni tras la derrota de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Alianza Lima cayó 2-1 ante Unión de Santa Fe por la segunda jornada de la Serie Río de la Plata 2026.
Tras el partido, Mateo Antoni, una de las principales contrataciones del club, aseguró que, pese a la derrota, estos partidos sirven.
En conversación con ESPN, indicó que están en proceso de adaptación y que vienen trabajando para llegar en buen ritmo al inicio de la Liga1 y Copa Libertadores.
“Sirve para la preparación. Estos amistosos son para eso, para conocer al técnico nuevo, compañeros nuevos, adaptarnos al modelo que nos quiere instalar", dijo al principio.
"Preparar el inicio del campeonato de la mejor manera, por más que haya sido con derrota, sirve para aprender”, comentó Antoni.
Mateo Antoni: "Estamos conociendo al ténico"
Por otro lado, dijo que están tratando de plasmar la idea del técnico durante los partidos, aunque aceptó que llevará tiempo poder aprender la idea.
“Es un técnico nuevo que trata de práctica a práctica ir instalándonos cosas nuevas; va a llevar tiempo", dijo.
"Estos amistosos sirven para eso, para que haya errores y correcciones. Seguramente, en el inicio del campeonato, estaremos de la mejor manera", finalizó.