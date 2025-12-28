Alianza Lima da sus argumentos por la Noche Blanquiazul y reafirma que "no aceptará" un cambio de fecha

Alianza Lima y la Noche Blanquiazul contra Inter Miami es un tema que trae cola. Resulta que el mismo día, el sábado 24 de enero, también está pactada la Noche Crema entre Universitario y la Universidad de Chile.

Al respecto, el Ministerio de Interior citó a ambos clubes para que se llegue a un acuerdo. En Alianza Lima se han mostrado firmes y por medio de su representante legal, José Asti, dieron cuenta del proceso que iniciaron para obtener los permisos correspondientes.

"El día 5, o a más tardar el día 6, nosotros ampliamos la solicitud indicando cuál iba a ser el rival. Posteriormente, el 16 anunciamos de diciembre la venta de entradas (...) Lo hemos hecho público. En ninguna de las fechas recibimos alguna comunicación de que había otro evento en esa fecha", sostuvo en TV Perú el representante de Alianza.

Más adelante, reafirmó la posición íntima y mencionó que no van a aceptar que el cotejo cambie de día.

"No podemos aceptar, de ninguna manera, ningún cambio porque no existía en ese momento (otra solicitud). El Club Alianza Lima no compite con nadie respecto de garantías ni de envergadura como es un evento para traer al Inter Miami, de Lionel Messi. Es un club que está de gira y no es que podamos mover la fecha con contratos firmados", dijo.

Alianza Lima no piensa cambiar de fecha

Luego, aguarda que las autoridades gubernamentales le den la razón a Alianza Lima. Apunta que el cuadro de La Victoria presentó la solicitud antes que Universitario.

"La solución es que las instituciones del Gobierno (Ministerio del Interior) cumplan la ley. La preferencia, la prevalencia y prioridad de Alianza por ingresar su expediente y se tiene que cumplir la ley. Nada más. Además, citan a una reunión para que se pongan de acuerdo las instituciones y no hay nada que ponerse de acuerdo", mencionó.

Por último, pero no menos importante, añadió que "Un sorteo no tiene ningún sentido. Sacar de manera irresponsable y casi lúdica a jugarse un cumplimiento contractual, además la imagen de Perú como país (...) No es serio y menos de parte de las autoridades que gobiernan el país. De ninguna manera lo vamos a permitir. Vamos a hacer respetar al Club".