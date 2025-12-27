Mininter pidió a Universitario y a Alianza Lima evaluar “de manera conjunta” reprogramación de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

El Ministerio del Interior (Mininter) solicitó a Universitario de Deportes y a Alianza Lima que evalúen “de manera conjunta” alternativas de reprogramación o alcancen un acuerdo consensuado respecto a la fecha de realización de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, eventos -programados para el 24 de enero- en los que ambos clubes presentarán sus plantillas para la temporada 2026.

En un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el Mininter anunció que ha convocado para el lunes, 29 de diciembre, a representantes de ambos clubes “a fin de que puedan presentar una propuesta concertada, que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público”.

“El Ministerio del Interior reafirma su disposición al diálogo y a la coordinación institucional, y recuerda que el otorgamiento de las garantías inherentes al orden público se realiza conforme a la normativa vigente, priorizando siempre la protección de los asistentes, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos”, se lee en el documento.

Como se recuerda, tanto Universitario -vigente tricampeón peruano- como Alianza Lima han programado sus eventos para el próximo sábado, 24 de enero; hecho que ya ha sido cuestionado por el propio titular del Mininter, Vicente Tiburcio.



“Esto no se va a poder dar”

El pasado 24 de diciembre, el titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, se mostró en contra de que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se jueguen el mismo día, por cuestión de seguridad.

En diálogo con RPP, anunció que en los próximos días su despacho convocará a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima para que se encuentre una solución a este dilema.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, manifestó.

“Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, sentenció, tras indicar que la convocatoria se realizará “en el transcurso de estos días”.



La Noche Crema y la Noche Blanquiazul, el mismo día

En la Noche Crema, que se jugará en el Estadio Monumental de Ate, la ‘U’ enfrentará a la Universidad de Chile; mientras que, en la Noche Blanquiazul, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima se medirá ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Cabe mencionar que los dos clubes ya han puesto a la venta las entradas para sus eventos, con miles de asistentes asegurados.