SZA lanza 'Save The Day' para 'Hoppers: Operación castor', nueva película de Pixar

La banda sonora de Hoppers: Operación castor, que incluye el tema de SZA y la música original de Mark Mothersbaugh, estará disponible en plataformas digitales el 6 de marzo.

SZA vuelve a marcar el ritmo, esta vez en el cine. La cantante lanzó Save The Day, el tema principal de Hoppers: Operación castor, la nueva película animada original de Disney y Pixar. La canción ya está disponible en plataformas digitales y forma parte de la banda sonora oficial que se estrenará el 6 de marzo, un día después del debut de la cinta en Latinoamérica.

Save The Day fue escrita por SZA, nominada al Oscar en 2019 por All the Stars, y cuenta con música compuesta junto a Ben Lovett y Rob Bisel. El soundtrack también incluye la partitura original creada por el reconocido compositor Mark Mothersbaugh, compositor nominado al Grammy, BAFTA y Emmy, y exlíder de la banda Devo.

SZA: de los Grammy a Hoppers

Ganadora de siete premios Grammy, SZA se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de su generación. Su álbum Ctrl fue un éxito de crítica y ventas, mientras que SOS debutó en el número 1 del Billboard 200 y permaneció más de 100 semanas en el Top 10, marcando un récord para una artista femenina.

Con más de 70 mil millones de reproducciones globales, la intérprete también ha incursionado en el cine y en proyectos empresariales, consolidando una carrera que trasciende la música.

Para el director Daniel Chong, la colaboración fue clave: “La música de SZA me salvó durante la realización de esta película. Cuando escuchamos la canción por primera vez, algunos lloramos. Captura perfectamente el corazón de nuestra protagonista. No es solo un viaje emocional, sino un himno para toda una generación que busca una vía para cambiar el mundo”, señaló.

La nueva película animada de Pixar cuenta con las voces en inglés de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, entre otros.Fuente: Disney/Pixar

¿De qué trata Hoppers: Operación castor?

Dirigida por Daniel Chong (We Bare Bears) y producida por Nicole Paradis Grindle (Los Increíbles 2), la película sigue a Mabel, una amante de los animales que utiliza una innovadora tecnología para trasladar su conciencia a un castor robótico y comunicarse con el mundo animal.

En su aventura, entabla amistad con el carismático castor King George y deberá unir fuerzas con el reino animal para enfrentar una amenaza humana encabezada por el alcalde Jerry. El elenco de voces en inglés incluye a Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Meryl Streep, Dave Franco y Kathy Najimy.

'Hoppers: Operación castor' se estrena en cines de Perú a nivel nacional este 5 de marzo.Fuente: Disney/Pixar

¿Cuándo se estrena Hoppers en Perú?

Hoppers: Operación castor llega a los cines de Perú y Latinoamérica el jueves 5 de marzo. En Estados Unidos y Canadá se estrena el viernes 6 de marzo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis