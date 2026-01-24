¿Llegarán nuevos refuerzos a Alianza Lima tras separación de jugadores? "Tenemos que sentarnos para saber qué hacer", aseguró el técnico Pablo Guede

Se pronunció. Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, habló sobre Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, jugadores que han sido separados de la institución de manera indefinida tras ser acusados de abuso sexual en Uruguay.

En conferencia de prensa, tras la victoria sobre Inter Miami por la Noche Blanquiazul, el estratega indicó que los futoblistas y él se encuentran dolidos por la situación. Pero aseguró que se sentará a conversar con la dirigencia para saber qué decisión van a tomar.

"Creo que están dolidos los chicos. A mí me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal, porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy el partido tenía que ser una fiesta", indicó en un primer momento.

"Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer [sobre si llegarían nuevos refuerzos]",finalizó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami

Alianza Lima, en un partido perfecto, goleó 3-0 a Inter Miami en la denominada Noche Blanquiazul 2026. Paolo Guerrero (2) y Luis Ramos anotaron los goles del cuadro de La Victoria.

La tarde no empezaba nada auspiciosa para el cuadro de La Victoria. Y es que la presentación no fue como el hincha esperaba. De hecho, todos los jugadores y el comando técnico fueron presentados en grupo, algo que no se había dado antes.

Pero los rostros cambiaron desde el pitazo incial. El equipo comandado por Pablo Guede salió de manera distinta a los partidos anteriores. Presionó desde el primer minuto y tuvo en Jairo Vélez como jefe de la orquesta.

Así, a los 29 minutos, luego de una serie de rebotes tras un tiro de esquina, Paolo Guerrero aprovechó un mal despeje del arquero del Inter Miami, tras remate de Gaspar Gentile, para marcar el 1-0 para los victorianos.

Cinco minutos más tarde, el propio Depredador estiró la ventaja. Eryc Castillo recibió el balón por izquierda y mandó un centro al corazón del área para que el delantero anota el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, Pablo Guede realizó varias modificaciones de jugadores, incluso tácticas, pero el equipo siguió manteniendo la misma dinámica. Así, tras un contragolpe liderado por Alan Cantero, Luis Ramos puso el 3-0 final.