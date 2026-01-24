Alan Cantero se emocionó hasta las lágrimas al intercambiar camisetas con Lionel Messi: "Es mi ídolo"

Alianza Lima le puso punto final a su pretemporada con la Noche Blanquiazul 2026, donde en su último amistoso el equipo mostró un gran rendimiento al propinarle un 3-0 al Inter Miami, el campeón de la MLS que tuvo a Lionel Messi entre sus filas.

Paolo Guerrero y Luis Ramos fueron los autores de los goles, pero en la contienda hubo importantes rendimientos a nivel general. Uno de ellos fue el de Alan Cantero, quien apunta a ser un elemento importante para este curso.

Al final del partido, el más solicitado por todos fue Lionel Messi. El ‘10’ del Inter Miami fue abordado por jugadores y personas en general que buscaban acercarse a él; sin embargo, quien se llevó al premio mayor fue Alan Cantero, pues recibió de la ‘Pulga’ su camiseta.

Alan Cantero y la emoción en el intercambio con Messi

Alan Cantero, de 27 años, se encontró tras el pitazo final con su compatriota Lionel Messi. En el transcurso del juego habían podido saludarse y en esta oportunidad se abrazaron por unos segundos.

Tras un diálogo breve, Cantero se quitó la camiseta para entregársela a Messi, quien le entregó la suya con la ‘10’ del Inter Miami.

“La verdad que no se la pedí antes. Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy; él me inspiró. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad”, dijo Alan Cantero en Latina, al momento de lucir emocionado por el encuentro.

“Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar. Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”, indicó.

𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒. Definición de calidad. Gol blanquiazul.⚽️⚪️🔵 pic.twitter.com/eAiZ5CltAX — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 24, 2026

Alianza Lima apunta al debut en la Liga1

La pretemporada llegó a su fin para el conjunto blanquiazul y ahora el entrenador Pablo Guede comenzará a preparar el estreno oficial en la Liga1 Te Apuesto 2026.

Alianza Lima visitará a Sport Huancayo el viernes 30 de enero, en el que será el primer partido en disputarse del Torneo Apertura. Después de ello, los íntimos pondrán la mira en el cotejo de ida por la Fase 1 de la Copa Libertadores, a disputarse en Paraguay el miércoles 4 de febrero frente a 2 de Mayo.