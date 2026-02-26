Pablo Guede comparó a Alianza Lima con Manchester City: "En el fútbol no importas lo que inviertas" [VIDEO]

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, habló de lo que ha sido este arranque de temporada para el cuadro blanquiazul, que sorpresivamente fue eliminado por 2 de Mayo de Paraguay en la Copa Libertadores 2026.

El entrenador argentino hizo una mención a Manchester City luego de una consulta en la inversión que hicieron Alianza y 2 de Mayo para esta Libertadores.

"¿Autocrítica por eliminación con 2 de Mayo? Hay dos cosas, yo no entiendo el fútbol sin trabajar los errores que uno comete. Después vienen las circunstancias. Sobre inversiones de Advíncula y demás, en ese caso el Manchester City tendría que salir campeón de todo", señaló.

"Y el fútbol es el único deporte en el mundo que no importa en lo que tú inviertes que no te asegura ganar. Es un mazazo, sí. Esto es fútbol. Por supuesto que nadie quería quedar eliminado en la primera fase de Copa Libertadores, y la autocrítica en mi casa siempre está", agregó a Modo Fútbol.

Además, sobre la importancia de contar con jugadores de alto nivel como Haaland en Manchester City, Guede hizo un hincapié, "pero Liverpool sale campeón".

Lesiones en Alianza Lima

"No sé si es mala suerte o no pero yo soy muy meticuloso en el tema de la preparación física, en el tema de los trabajos donde mido todo para bajar el margen de error y una de las cosas es cuando te pasas de carga porque empiezan a romperse los futbolistas pero no se nos rompió nadie por carga. Me da bronca que se me lesione Jesús Castillo por un golpe de rodilla con rodilla, lo de Pavez, Billy (Viscarra) el tendón por un movimiento incontrolado de un golpeo, Estrada del tema de la operación, que Kevin (Quevedo) en el primer entrenamiento de la pretemporada solo se le dobló el tobillo, son circunstancias que están fuera del alcance de uno", culminó.