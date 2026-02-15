Destacan herramientas de ‘El Poder en tus Manos’ de RPP para impulsar el voto informado en las Elecciones Generales 2026

La politóloga Gabriela Vega afirmó que las herramientas digitales de El Poder en tus Manos, desarrollada por RPP, permiten a los ciudadanos informarse con fuentes rigurosas y confiables para evitar la desinformación o contenidos polarizados.

"Lo que han desarrollado en RPP es fantástico. Necesitamos poder economizar el tiempo invertido en mirar estas candidaturas, pero además economizarlo con fuentes rigurosas y confiables. No se trata de mirar cualquier información, porque en ese ámbito es en ese esfuerzo por reducir el tiempo podemos terminar cayendo en desinformación o en fuentes polarizadas que nos estén manipulando. Así que creo que es fundamental que una organización como ustedes pueda desarrollar estas herramientas", expresó en Ampliación de Noticias-Edición Domingo.

En esa línea, la especialista resaltó el simulador de voto e indicó que, al tratarse por primera vez de una cédula con cinco columnas, los ciudadanos necesitan entrenarse para votar correctamente.

"Me encanta el simulador de voto, porque es una cédula con cinco columnas por primera vez en nuestra vida. Y realmente vamos a tener que entrenarnos para votar en ella. Parece mentira, pero no queremos que nuestro voto no cuente. La campaña de ustedes es que tu voto cuente y no queremos que nuestro voto se quede en un voto nulo, no queremos que nos confundamos en los votos preferenciales y terminemos confundiendo qué columna era la del preferencial que yo quería, ¿no?", destacó Vega en Ampliación de Noticias-Edición Domingo.

La plataforma integra además un agente electoral para resolver dudas sobre el lugar de votación o las acciones permitidas durante la jornada, así como un comparador de candidatos para conocer perfiles y propuestas.

En esa línea, Vega recomendó utilizar esta información para memorizar la posición y el símbolo del candidato elegido.

"Los primeros y los últimos, uno más fácil. Pero si los partidos que te interesan, las listas que te interesan están en el medio, hay que hacer un esfuerzo para no perderse. Memorizar, por supuesto, los símbolos. Recordemos que los símbolos son lo más importante dentro de la cédula", añadió.

RPP y su compromiso de impulsar el voto informado

GRUPORPP activó su cobertura ‘El Poder en tus Manos’ desde el 2023, tres años antes de la contienda electoral, para capacitar a su equipo periodístico con el objetivo de brindar una mejor información.

El primer producto es un agente electoral, operado con IA, que permitirá que los usuarios resuelven sus dudas como, por ejemplo, la posibilidad de votar con el DNI vencido en las Elecciones 2026, el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, etc.

El segundo producto es un comparador de candidatos en simultáneo -y de tres en tres- las hojas de vida y los planes de gobierno de los postulantes.

La tercera herramienta es un simulador de votación, debido a que la cédula de votación aumentó de tamaño por la participación de más de 30 organizaciones políticas.