Tradición, barrio y corazón: el homenaje de Alianza Lima por sus 125 años [VIDEO]

Alianza Lima cumple 125 años y los celebró con un video homenaje publicado en sus redes sociales. En el homenaje difundió y destacó su identidad ligada al fútbol de barrio y al profundo arraigo con generaciones de jugadores e hinchas que han marcado la historia del club blanquiazul.

Alianza Lima destacó la comunión entre la tradición y su hinchada. | Fuente: Alianza Lima

"Hace 125 años nació más que un club. Nació una historia que no termina. Porque lo nuestro no es casualidad. Es legado. Es barrio. Es fe. Es eternidad. Nacimos en el pueblo. Nos hicimos eternos en el corazón de millones. 125 años después, seguimos de pie. Más fuertes. Más unidos. Más vivos que nunca", señalaron los íntimos.

El aniversario de los blanquiazules llega en un momento difícil para el club tras la eliminación temprana de la Copa Libertadores. Por esta razón el mensaje apela a la unidad de sus hinchas. "La eternidad no se cuenta en tiempo. Se construye todos los días. Y nosotros llevamos 125 años haciéndolo. Seamos eternos. Porque solo juntos seremos eternos", añade la publicación de Alianza Lima.

Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, César Cueto, el goleador histórico Waldir Sáenz y Jefferson Farfán, aparecen en el video como parte de las figuras más destacadas de su historia.

Alianza Lima llega a su aniversario con el objetivo de ganar el título 2026. El camino recién inicia para los íntimos quienes actualmente ocupan el tercer ligar en la tabla de posiciones con 7 unidades. Los blanquiazules vienen de empatar de visita ante Alianza Atlético y el próximo fin de semana recibirán a Sport Boys en Matute.