Aprueba a su nuevo DT: Pedro Aquino resalta el trabajo de Pablo Guede en Alianza Lima

Por una temporada es el contrato de Pablo Guede en Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

La palabra de Pedro Aquino en Alianza Lima

Luego, dio cuenta de la intensidad de los entrenamientos que se han dado bajo las órdenes del nuevo comando técnico en La Victoria.

"Nos va a ir bien. Estamos trabajando fuerte y duro para empezar bien la temporada. Van dos días de entrenamiento y a nuestros nuevos compañeros los recibimos de la mejor manera", remarcó el popular 'Roca'.

Por último, pero no menos importante, Pedro Aquino rescató que la pretemporada en Alianza Lima le ayudará para ganarse un puesto de titular en la oncena de Alianza Lima.

"No venía jugando en México y vine sin pretemporada (para el 2025) Eso me costó un poco, pero ahora comenzar de cero sé que me va a ir de la mejor manera. Al hincha pedirle que apoye porque las cosas van a ir para bien", agregó el internacional con la Selección Peruana.

Más nombres en Alianza Lima

El último en sumarse a la pretemporada de Alianza Lima fue el mediocampista uruguayo Mateo Antoni. Fue campeón con la selección de su país en el Mundial Sub 20 de 2023.

"Bienvenido a la familia blanquiazul, Mateo Antoni", dice el mensaje de Alianza sobre Antoni, que luchará por ganarse un puesto de titular en la defensa del cuadro de La Victoria.