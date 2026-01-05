Aprueba a su nuevo DT: Pedro Aquino resalta el trabajo de Pablo Guede en Alianza Lima

Alianza Lima está en plena pretemporada y de la mano de Pablo Guede, su nuevo director técnico, espera alcanzar los objetivos al final de la campaña 2026.
Pedro Aquino, por ejemplo, se quedó para este nuevo año y precisamente el volante peruano destacó las virtudes de su nuevo entrenador en Alianza Lima. Espera que las cosas con el DT argentino vayan bien para lo que será la Liga1 y fases previas de la Copa Libertadores de América.
"Ya lo conocía. Tuve la oportunidad de conocerlo en México y sé que sus equipos siempre han jugado bien. Espero no sea la excepción acá y está con muchas ganas y entusiasmo", dijo el volante de Alianza a su salida del último entrenamiento.