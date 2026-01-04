Segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: equipos clasificados y formato de competencia

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 entra a su fase decisiva. Y es que se definieron a los 10 equipos clasificados a la segunda etapa del torneo, los cuales buscarán obtener la mejor posición de cara a los playoffs, donde solo ocho serán los invitados.

Para esta temporada no han existido grandes sorpresas. Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas, desde la mitad de la fase 1, aseguraron su presencia en la segunda etapa. Circolo, Géminis, Atenea y Rebaza Acosta, quienes suelen hacer grandes cotejos, también clasificaron a la fase 2 de la LPV.

De acuerdo con las bases de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, esta nueva etapa arrancará el 10 de enero y culminará el 8 de marzo, para darle paso a los playoffs.

¿Cuándo empieza la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley empezará el 10 de enero y culminará el 8 de marzo. Todos los partidos se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima).

¿Cómo se jugará la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

La segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 la jugarán los 10 mejores equipos de la fase 1. Al igual que en la etapa anterior, se disputará una rueda todos contra todos. Es decir, la segunda etapa tendrá nueve fechas. Los primeros ocho equipos clasificarán a los playoffs y los últimos dos ocuparán el puesto 9 y 10 de la tabla general.

Cabe precisar que la tabla de posiciones no empieza de cero, sino que se mantienen los puntos obtenidos de la primera etapa.

Clasificados a la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Universitario

San Martín

Alianza Lima

Circolo

Géminis

Regatas

Atenea

Rebaza Acosta

Olva Latino

Kazoku No Perú o Soan (se define en la última fecha)