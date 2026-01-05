A la élite sudamericana: Diego Churín ya tiene nuevo equipo tras salir de la 'U', según prensa argentina

Diego Churín fue campeón con la camiseta de Universitario en el año 2025, aunque no continuará en el elenco crema ya que no le renovaron contrato.

Así, el delantero argentino Diego Churín quedó libre y todo apunta a que ya tiene nuevo equipo para lo que será la próxima temporada en el fútbol sudamericano. En las últimas semanas fue vinculado con Cerro Porteño, pero está a solo detalles de fimar contrato con Sarmiento.

"Diego Churín es nuevo refuerzo de Sarmiento. Ya hay acuerdo de palabra para que firme por un año, con opción a extender por otro más", es lo que indica el periodista César Luis Merlo, experto en fichajes, en su cuenta oficial en X.

De esta manera, el atacante vuelve al fútbol de su país, en donde no jugaba desde el año 2012 de manera profesional.

Anteriormente, en tierras argentinas, vistió las camisetas de Juventud, Independiente, Platense, Los Andes y el Comunicaciones. Luego, pasó por elencos como Curicó Unido, Universidad de Concepción, Unión Española, Cerro Porteño, Gremio de Porto Alegre, Atlético Goianiense y la 'U'.

Diego Churín, rumbo a Sarmiento y fuera de Universitario

Al confirmarse su salida de Universitario, el delantero Diego Churín usó sus redes sociales para despedirse de todo el pueblo merengue. Marcó cinco goles en la Liga1 Te Apuesto 2025.

"Fue un placer vestir la camiseta del club más grande de Perú; formar parte de este gran plantel", dijo en un primer momento.

"Haber sido dirigido por Fabián y Jorge, de los cuales he aprendido mucho y de haber conocido grandes personas que aman y cuidan tanto al Club como es el personal que ayuda todos los días y son tan parte como nosotros de la 39. Gracias Universitario, gracias Perú, gracias a todos por el apoyo! Y DALE U", fue lo que escribió el nacido en Arroyo Dulce.