Horacio Melgarejo: "Universitario está en un nivel espectacular, más allá que le quiero ganar"

Universitario de Deportes recibe a Cienciano en el Monumental como claro favorito para llevarse los tres puntos, pero eso no detiene el objetivo de Horacio Melgarejo: dar pelea y ganar.

El entrenador de los cusqueños reconoció que la 'U' pasa por su mejor momento pero que eso no hará que su equipo pise la cancha para meterse atrás.

"Hay un cariño para Universitario de Deportes, fue el que me abrió las puertas para venir al fútbol peruana. La U, hoy por hoy, hay que reconocer que es el club más grande del Perú. Esto es por etapas, le tocó serlo a Alianza Lima, a Cristal, pero hoy por hoy por algo llevan tres campeonatos seguidos" dijo el DT.

¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗘𝗟 𝗥𝗢𝗝𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗘𝗥𝗜𝗔𝗟! 🔥⚽



⚽ @Universitario 🆚 Cienciano

🏆 Liga1 Te Apuesto

🗓️ Viernes 13 de febrero

🕗 8:30 p.m

📍 Estadio Monumental



¡Vamos con todo, equipo! 🙌 pic.twitter.com/NFDm4cZagw — Club Cienciano (@Club_Cienciano) February 13, 2026

El entrenador afirmó que Universitario de Deportes está en un nivel espectacular. "Me alegro más allá de que mañana le quiero ganar a muerte. Hoy está trabajando muy bien y no se queda con eso sigue mejorando. Nosotros tenemos una idea de juego, tenemos buenos futbolistas y vamos a enfrentar a un gran plantel, a un sistema que ya está aceitado", comentó.

"Universitario de Deportes no hace muchas cosas, pero las cosas que hace las hace muy bien. No por eso vamos a ir al Monumental a meternos todos atrás. Hay que ir a jugar, ser valientes y no inconscientes. Yo confío en mis jugadores y sé que será un partido difícil pero no imposible", puntualizó en Liga1Max.

🏟️ 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘



👉 Hincha crema, toma en cuenta estas consideraciones para asistir a nuestro partido de hoy.



👉 Es obligatorio presentar DNI al ingresar al @Monumental_U_. No se permitirá el ingreso con C4.



👉 Asiste temprano al estadio, evita el tráfico y… pic.twitter.com/h6bAGC91SG — Universitario (@Universitario) February 13, 2026

HOY EN DIRECTO | Universitario vs Cienciano EN VIVO: se enfrentan por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 830 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs. Cienciano en vivo?



El partido de Univrersitario vs. Cienciano será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se podrá ver L1 Play. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. En tanto, RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.