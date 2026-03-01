Falta el anuncio oficial: Eduardo 'Chacho' Coudet será el nuevo técnico de River Plate, según prensa argentina

River Plate, en el corto plazo, tendrá nuevo director técnico. Y es que tras la salida de Marcelo Gallardo, el que se perfila a tomar el puesto de entrenador es Eduardo Coudet.
Sucede que la prensa argentina da cuenta que Eduardo Coudet tiene todo listo para asumir como nuevo DT de River Plate. El periodista Germán García Grova, experto en el mundo de los fichajes en su país, reporta por medio de su cuenta en X que la tienda 'millonaria' tendrán un breve estratega en las próximas horas.
"Acuerdo total entre River y Coudet. El 'Chacho' dirigió su último partido con el Alavés", es lo que indica en la citada red social.