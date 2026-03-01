Últimas Noticias
Falta el anuncio oficial: Eduardo 'Chacho' Coudet será el nuevo técnico de River Plate, según prensa argentina

Eduardo Coudet tiene pasado como jugador de River Plate.
Eduardo Coudet tiene pasado como jugador de River Plate. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Eduardo Coudet se perfila a ser el nuevo DT de River Plate, en reemplazo de Marcelo Gallardo.

River Plate, en el corto plazo, tendrá nuevo director técnico. Y es que tras la salida de Marcelo Gallardo, el que se perfila a tomar el puesto de entrenador es Eduardo Coudet.

Sucede que la prensa argentina da cuenta que Eduardo Coudet tiene todo listo para asumir como nuevo DT de River Plate. El periodista Germán García Grova, experto en el mundo de los fichajes en su país, reporta por medio de su cuenta en X que la tienda 'millonaria' tendrán un breve estratega en las próximas horas.

"Acuerdo total entre River y Coudet. El 'Chacho' dirigió su último partido con el Alavés", es lo que indica en la citada red social.

Eduardo Coudet también ha dirigido al Internacional y Atlético Mineiro.
Eduardo Coudet también ha dirigido al Internacional y Atlético Mineiro. | Fuente: EFE

Posteriormente, dio otros detalles en relación con el arribo del también exjugador de River Plate. Falta que se dé la confirmación oficial de parte del club.

"Viaja el miércoles y el contrato es hasta diciembre del 2027. Como asistentes tendrá a Patricio Garff y Carlos Fernández", fue lo que añadió.

Además, indica que en River Plate ya negocian con Santiago Solari para que este sea su nuevo director deportivo. "El 'Indiecito' actualmente es Director de Futbol del Real Madrid. Primeras conversaciones informales para analizar el escenario", agregó.

El presente de River Plate

El último jueves, Marcelo Gallardo dirigió su último partido como director técnico de River Plate, en el triunfo 3-1 sobre Banfield, en el Mâs Monumental de Buenos Aires.

Los resultados no acompañan a River Plate en lo que va de temporada de la Liga Profesional, por lo que -de mutuo acuerdo- Gallardo dejó su puesto como entrenador. Así, el popular 'Muñeco' fue despedido entre aplausos del 'hincha millonario' más allá del actual momento debido a los títulos que le dio al club como jugador y DT.

No obstante, fue todo lo contrario a lo que le ocurrió a los jugadores en el Monumental. Fueron silbados rumbo a los vestuarios.

River Plate Eduardo Coudet Liga Profesional

