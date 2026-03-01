Falta el anuncio oficial: Eduardo 'Chacho' Coudet será el nuevo técnico de River Plate, según prensa argentina

Eduardo Coudet también ha dirigido al Internacional y Atlético Mineiro. | Fuente: EFE

Posteriormente, dio otros detalles en relación con el arribo del también exjugador de River Plate. Falta que se dé la confirmación oficial de parte del club.

"Viaja el miércoles y el contrato es hasta diciembre del 2027. Como asistentes tendrá a Patricio Garff y Carlos Fernández", fue lo que añadió.

Además, indica que en River Plate ya negocian con Santiago Solari para que este sea su nuevo director deportivo. "El 'Indiecito' actualmente es Director de Futbol del Real Madrid. Primeras conversaciones informales para analizar el escenario", agregó.

El presente de River Plate

El último jueves, Marcelo Gallardo dirigió su último partido como director técnico de River Plate, en el triunfo 3-1 sobre Banfield, en el Mâs Monumental de Buenos Aires.

Los resultados no acompañan a River Plate en lo que va de temporada de la Liga Profesional, por lo que -de mutuo acuerdo- Gallardo dejó su puesto como entrenador. Así, el popular 'Muñeco' fue despedido entre aplausos del 'hincha millonario' más allá del actual momento debido a los títulos que le dio al club como jugador y DT.

No obstante, fue todo lo contrario a lo que le ocurrió a los jugadores en el Monumental. Fueron silbados rumbo a los vestuarios.