Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima volverá a las canchas para enfrentar a Comerciantes Unidos en Matute por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro blanquiazul busca voltear la página después de perder ante 2 de Mayo en la Copa Liberadores.

Para este partido, el entrenador Pablo Guede no podrá contar con Estevan Pavez, Jesús Castillo y Josué Estrada. Cristian Carbajal también sería baja.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: ¿cómo llegan a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima ganó 2-1 a Sport Huancayo en el arranque del Torneo Apertura, mientras que en Copa Libertadores cayó 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay.

Por su parte, Comerciantes Unidos derrotó 1-0 de local a CD Moquegua por el Apertura.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima. El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p. m.

En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p. m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p. m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p. m.

En Chile, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo?

El partido de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: Últimos resultados

Alianza Lima

2 de Mayo 1-0 Alianza Lima

Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Inter Miami

Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos 1-0 CD Moquegua

UTC 1-1 CD Moquegua