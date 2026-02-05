Carlos Zambrano reaparece y es captado tras su separación de Alianza Lima [VIDEO]

Semanas después de ser separado indefinidamente de Alianza Lima, Carlos Zambrano reapareció en redes sociales justamente un día después de la derrota del cuadro victoriano ante 2 de Mayo de Paraguay por Copa Libertadores.

El exfutbolista Anderson Cueto fue quien compartió en su cuenta personal de Instagram un video. En las imágenes se apreció a Carlos Zambrano realizando ejercicios en una trotadora.

"Vamos de a poco carajo", dice el mensaje del exjugador de la Selección Peruana que fue reposteado por Zambrano. Sin embargo, el video fue borrado de ambas cuentas de Instagram.

Recordemos que Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados del plantel blanquiazul después de ser acusados de abuso sexual por parte de una ciudadana argentina.

A diferencia del 'León', Peña ya definió su salida de Alianza por mutuo acuerdo y volverá a Europa para jugar en el equipo Sakaryaspor que compite en la segunda división del fútbol turco. Mientras Trauco podría mantenerse en la Liga1.

Zambrano en Alianza Lima

Carlos Zambrano cumplió su sueño al firmar por Alianza a inicios del 2023. En su paso por el club de sus amores tuvo diferentes momentos futbolísticos, pero a la larga no logró campeonar en el torneo nacional.

Carlos Zambrano es una historia en Instagram. | Fuente: Instagram

El comunicado de Carlos Zambrano

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Carlos Zambrano respondió el 23 de enero luego de la denuncia en su contra por presunto abuso sexual en Uruguay.

"Considero expresar mi rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad", sostuvo Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, en un primer momento.

"La difusión de versiones parciales o inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquiera supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", agregó el exjugador del Schalke 04.