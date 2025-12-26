Alianza Lima anunció descuento en entradas para el duelo con Inter Miami en la Noche Blanquiazul

A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer el 30 % de descuento en las entradas para el choque ante Inter Miami liderado por Lionel Messi, que se disputará el 24 de enero del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria el próximo 24 de enero.
"Nuestra casa será el escenario, el mundo el testigo", apunta Alianza sobre las entradas que costarán a partir de 329 soles.
"Aprovecha el descuento de 30 % otorgado por Sound Music Entertainment y vive una noche eterna", agregó Alianza, que el próximo año empezará con nuevo entrenador tras la llegada del entrenador argentino Pablo Guede.
Los precios de los boletos son los siguientes:
- Palco Apuesta Total: S/2.167.50
- Occidente Central: S/1.662.50
- Occidente Lateral: S/1.400.00
- Oriente: S/1.050.00
- Norte y Sur: S/329.00
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?
El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se disputará el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene capacidad para 33 938 personas.
¿A qué hora juegan Alianza vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?
- En Perú, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 8:00 p. m.
- En Colombia, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 8:00 p. m.
- En Ecuador, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 8:00 p. m.
- En Bolivia, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 9:00 p. m.
- En Venezuela, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 9:00 p. m.
- En Chile, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Argentina, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Brasil, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Paraguay, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Uruguay, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.