Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora empieza y dónde ver la fecha 7 del Torneo Clausura?

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad EN VIVO | Guía de TV Liga1
Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad EN VIVO | Guía de TV Liga1 | Fuente: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agostos por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo, desde las 3:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad: ¿Cómo llegan a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Comerciantes Unidos llega al partido con buenos ánimos. Y es que el cuadro de Cutervo no ha perdido en los dos últimos cotejos, colocándose en el decimotercer lugar con cinco unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo. El recinto tiene capacidad para 8000 espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 3:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 3:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 3:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 4:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 4:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 4:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 5:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 5:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 5:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad en vivo por TV?

El partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Villete; Guzmán, Vilchez, Tecilla, Méndez; Marina; Cárdenas, Paico, Marchioni, Carpio; Sen.

Alianza Universidad: Espinoza; Perleche, Ascues, Ampuero, Gut; Lliuya, Canela; Durán, Gómez, Vásquez; Mena.

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad: últimos resultados entre ambos

  • Apertura Liga1 2025: Alianza Universidad 0-2 Comerciantes Unidos
  • Clausura Liga1 2024: Comerciantes 0-0 Alianza Universidad
  • Apertura Liga1 2024: Alianza Universidad 0-3 Comerciantes

Comerciantes Unidos Alianza Universidad Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

