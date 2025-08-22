Liga 1: Por la fecha 7, Comerciantes Unidos recibirá a Alianza Universidad

Últimas Noticias
Por la fecha 7, Comerciantes Unidos recibirá a Alianza Universidad
Toda la previa del duelo entre Comerciantes Unidos y Alianza Universidad. El partido se jugará en el estadio Juan Maldonado Gamarra mañana a las 15:30 horas. Será arbitrado por Jhonathan Zamora Quiroz.

Desde las 15:30 horas, Comerciantes Unidos y Alianza Universidad se enfrentan mañana por la fecha 7 de la Liga 1 en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

Así llegan Comerciantes Unidos y Alianza Universidad

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos venció 2-1 a Grau en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.2 juegos terminaron en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Alianza Universidad igualó 1-1 el juego frente a Deportivo Garcilaso. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Comerciantes Unidos.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jhonathan Zamora Quiroz.


Fecha y rival de Comerciantes Unidos en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 8: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Alianza Universidad en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Los Chankas: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar
Horario Comerciantes Unidos y Alianza Universidad, según país
  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

Comerciantes Unidos Alianza Universidad Liga 1

