Fiscalía inició investigación preliminar a comentarista deportivo por presunto delito de discriminación contra Eryc Castillo

El Ministerio Público dispuso abrir investigación preliminar contra el comentarista deportivo Gonzalo Nuñez por el presunto delito de discriminación en agravio del futbolista de Alianza Lima, Eryc Castillo, "y de la población afroperuana".

Así lo anunció la entidad este sábado, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). Las diligencias están a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos.

En mérito a la investigación, el fiscal provincial Luis Valdivia "dispuso recibir las declaraciones del investigado y de la víctima, así como de representantes del medio radial en el que se vertieron las expresiones de connotación racial, y de otros testigos del suceso".

"También dispuso que se practique una pericia psicológica a Gonzalo Núñez, entre otras diligencias urgentes para determinar su responsabilidad penal", anunció el Ministerio Público.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) inició investigación preliminar al comentarista deportivo Gonzalo Núñez por el delito de discriminación en agravio del futbolista Eryc Castillo y de la población afroperuana.



— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 14, 2026

Vale destacar que, el último jueves, el Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado rechazando las "expresiones racistas" de Nuñez, y señaló que constituyen "un acto de discriminación étnico-racial" que "vulneran la dignidad humana, la identidad étnica y cultural afrodescendiente, así como el principio constitucional de igualdad y no discriminación".

Ante dicha situación, el Mincul indicó que su Procuraduría Pública "oficiará al Ministerio Público sobre los hechos acontecidos para que se actúe conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación e incitación a la discriminación".

"Exhortamos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) a evaluar los hechos e iniciar el procedimiento de investigación y sanción previsto en el Pacto de Autorregulación y su Código de Ética", puntualizaron.

#COMUNICADO | Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas difundidas en programa deportivo. — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) February 13, 2026

Alianza Lima y la Liga1 se pronuncian

El club Alianza Lima emitió ayer, viernes, un comunicado en rechazo de "las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Nuñez [...] en las que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional".

"Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión. El fútbol es un espacio que une, inspira y representa la diversidad de nuestra sociedad; cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable", señaló el club deportivo.

Asimismo, indicó su posición "de no permanecer en silencio frente a actos que perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación".

"Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones", apuntó.

Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) también emitió un pronunciamiento en el que manifestó su "firme rechazo a cualquier manifestación de racismo, discriminación o comentario que atente contra la dignidad de las personas dentro y fuera del deporte".

"Lamentamos y condenamos las recientes expresiones realizadas por el periodista Gonzalo Nuñez [...], las cuales consideramos contrarias a los valores de respeto e inclusión que el deporte debe fomentar. Hacemos un llamado al medio de comunicación a hacerse responsable del contenido que emite y a tomar cartas en el asunto ante un manifiesto hecho de racismo", señaló.

"De igual manera, expresamos nuestra solidaridad con el futbolista Eryc Castillo y el club Alianza Lima, institución a la que representa", destacó.