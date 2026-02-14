Alex Valera fija su objetivo con Universitario: "Este año quiero llegar a los 100 goles"

Alex Valera se convirtió en una de las figuras de Universitario de Deportes en el triunfo ante Cienciano del Cusco por 2-1. El delantero anotó y agarró confianza, para soñar en grande y fijarse una nueva meta con la camiseta crema: llegar a 100 goles esta temporada. Una cifra nada lejana para el jugador, quien ya lleva anotados 74 goles y que ya se acerca al récord de Raúl Ruidíaz (80 goles).

"Gracias a Dios sigo anotando. Espero seguir mejorando y seguir anotando cada partido, que mi meta es siempre seguir sumando y apoyando al equipo. Dios mediante este año espero llegar a los 100 goles. Es mi sueño que tengo y por eso estoy trabajando", dijo el jugador tras el triunfo en el Estadio Monumental.



Universitario de Deportes enfrentará a Sporting Cristal en la próxima fecha del Apertura. | Fuente: Universitario

​Alex Valera afirmó que trata de dar todo su tiempo y mi energía a entrenar y cuidarse para poder estar al cien por ciento para Universitario de Deportes: "La 'U' siempre me ha dado todo. Yo creo que para mí eso es como que darle algo de gratitud por todo lo que me ha dado a mí en lo personal y sobre todo al equipo porque siento que puedo dar mucho más todavía".

Para el delantero de Universitario de Deportes, el partido ante Cienciano fue muy durom ya que los cusqueños llegaron a jugar de igual a igual. "Nos plantó un buen esquema dentro del campo. No nos ha dejado hacer casi mucho y creo que las que tuvimos, las pudimos anotar. Fue un partido muy bonito, la verdad, muy intenso. Y al último también ellos estuvieron arriba de nosotros", apuntó.

Universitario de Deportes llegó al duelo ante Cienciano tras vencer por 2-0 a ADT de local y frente a Cusco FC igualó 1-1 en la ciudad imperial. En ambos encuentros Alex Valera dijo presente en el marcador.

Tras la victoria ante Cienciano, los cremas ahora tienen en la mira a Sporting Cristal. Los celestes serán los rivales en la jornada cuatro y serán los dueños de casa en el Alberto Gallardo. "Será un escenario muy bonito, primera vez que los voy a enfrentar en ese estadio. Cristal es un gran equipo y vamos a ir con todo a jugar de igual a igual", dijo Alex Valera.