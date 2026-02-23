Últimas Noticias
¿El mejor del año? Kevin Ruiz, de CD Moquegua, anotó un golazo de 'chalaca' en triunfo ante Garcilaso [VIDEO]

Kevin Ruiz celebra su golazo en la Liga1.
Kevin Ruiz celebra su golazo en la Liga1. | Fuente: Liga1
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

CD Moquegua ganó su primera victoria en el Torneo Apertura 2026 después de una brillante jugada de Kevin Ruiz.

La cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 acabó con el triunfo por 1-0 de CD Moquegua ante Deportivo Garcilaso. Este partido quedó marcado por un golazo de Kevin Ruiz en el estadio Hugo Sotil en Villa El Salvador.

Cuando corría el minuto 57, Nicolás Amasifuén habilitó a Kevin Ruiz, que se la ingenió para ejecutar una maniobra acrobática que acabó en el único gol del partido.

“Salió un lindo gol, pero mi idea es que el equipo pueda sumar y se pudo dar”, señaló el futbolista de 31 años sobre su tanto, que de momento es el mejor gol de la temporada en el fútbol peruano.

Hay que indicar, que este fue el primer triunfo de CD Moquegua en la Liga1. Sumó tres puntos y se ubica en el puesto 17 del Apertura.

CD Moquegua
Así fue el gol de CD Moquegua en la Liga1. | Fuente: L1 Max

CD Moquegua vs Garcilaso: así arrancaron el partido

CD Moquegua: Carlos Grados; Aldair Perleche, Cristian Enciso, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén; Ricardo Chipao, Diego Ramírez, Edgar Lastre, Allonso Dávila; Yorman Zapata y Jeferson Collazos.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

