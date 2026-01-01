Técnico de FC Cajamarca confirmó la contratación de Hernán Barcos: "Está metido en el proyecto"

Arribo esperado. Carlos Silvestri, técnico de FC Cajamarca, confirmó el arribo de Hernán Barcos al nuevo inquilino de la Liga1 Te Apuesto 2026.

En conversación con Depor, el estratega nacional indicó que aún no se confirmaba la llegada del atacante argentino por un tema contractual. Además, dijo que Barcos será un jugador clave en el proyecto que está iniciando FC Cajamarca.

"Lo que pasa es que el tema de Hernán fue como el mío, hasta el 31 de diciembre no podíamos dar entrevistas, o hablar mucho del proyecto que viene por un tema contractual, por un tema de formalidad más que todo", dijo en un principio.

"Hernán Barcos pasa a ser un jugador clave, importante, vigente, goleador natural, aparte me gusta lo que él irradia hacia afuera, el profesionalismo, el tema de la disciplina, de la persona comprometida con la institución. Todo eso transmite cosas, y eso es bueno para un equipo como FC Cajamarca, que está ascendiendo de categoría", complementó.

¿Cómo se dio la llegada de Hernán Barcos a FC Cajamarca?

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo se dio el contacto con Hernán Barcos, indicó que se reunieron en Cajamarca, le presentaron el proyecto y el argentino se comprometió con el mismo.

"Nos tomamos un café en Cajamarca, conversamos, me agradó la conversación, y creo yo que rápidamente él se dio cuenta de todo lo que se quiere proyectar con el equipo, desde el comando técnico, desde la dirigencia, porque es una familia que maneja el club, eso también le da un tono particular, una familia, todos apasionados por el fútbol", indicó en un primer momento.

"El presidente Omar Zabaleta ha hecho un esfuerzo grande, pero él fue convencido de hablar con Hernán, no lo dudó. Cuando me comentó esa idea, le dije 'bueno, no hay peor gestión de la que no se hace. Vamos por Barcos' y al día siguiente lo empezó a llamar y le dijo que tenía toda la intención de contar con él. Hizo un esfuerzo muy grande, pero Hernán también lo retribuye por ser una persona muy abocada al proyecto, porque deja una institución grande como Alianza. Él se ha motivado, y se ha metido de bien al proyecto, eso es digno de alabar también", finalizó.