Indecopi abre investigación por "presunta publicidad engañosa" tras no emitirse por TV el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció este viernes que la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal abrió una investigación debido a que el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fuera transmitido por televisión.

El partido, que abría la temporada 2026 del fútbol peruano, se jugó este mediodía con aficionados en las tribunas, pero el encuentro no se emitió en el canal Liga 1 Max, encargada de transmitir todos los juegos de la temporada.

"Se ha requerido información a las empresas e instituciones involucradas para verificar la veracidad de los anuncios y el cumplimiento de la normativa vigente", se lee en el comunicado de la entidad.

Indecopi señaló que quien incurra en publicidad engañosa puede ser sancionada con 700 UIT, es decir, unos 3 millones de soles.

Hasta el momento la empresa responsable de la transmisión de los partidos no han emitido un pronunciamiento sobre lo sucedido.

La Liga 1 inició este viernes con dos partidos. Si bien el Alianza vs. Sport Huancayo no se emitió, el otro encuentro entre UTC de Cajamarca vs. Atlético Grau sí se transmitió con normalidad.

Este sábado y domingo se jugarán el resto de partidos para completar la primera fecha del torneo.

