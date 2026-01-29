Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: chocan por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En Alianza Lima no vienen de la mejor manera ya que los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco han sido separados temporalmente por indisciplina. Ello a causa de una denuncia de abuso sexual la cual fue revelada por la prensa argentina, por lo que serán bajas ante Sport Huancayo.

El cotejo será el debut oficial de Pablo Guede como director técnico de Alianza. Además, contará con fichajes como Federico Girotti, Jairo Vélez y Mateo Antoni.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Huancayo a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Los íntimos vienen de ganarle golear 3-0 al Inter Miami en un cotejo amistoso, en tanto el 'Rojo' Matador' no tuvo duelos previos de preparación.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Alianza Lima en vivo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes 30 de enero en el Estadio IPD. El recinto tiene una capacidad para 20,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Alianza Lima en vivo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sport Huancayo vs Alianza Lima en vivo?

El partido de Alianza contra Sport Huancayo será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Precios de entradas para el Alianza Lima vs Sport Huancayo

Solo hay una tribuna General y tiene un valor de S/100. Niños hasta los 4 años de edad no pagan su entrada.