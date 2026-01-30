Melgar vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 de la Liga1 Te Apuesto 2026?

FBC Melgar vs. Cienciano EN VIVO: se enfrentan este sábado 31 de enero en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El partido corresponde a la fecha 1 por el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026 y se jugará a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El ‘Clásico del Sur’ en el comienzo de la temporada. El proyecto de este año de Melgar con Juan Reynoso comienza frente a su gran rival de la región, contra el que semanas después se medirá por acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Melgar y Cienciano han sostenido las bases de sus planteles y suman también nuevos nombres. Por el rojinegro continúa el capitán Bernardo Cuesta y en el ‘Papá’ el líder ofensivo será Alejandro Hohberg.

Melgar vs. Cienciano: altas y bajas de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Melgar tiene suspendido a Alejandro Ramos y está sentido Nicolás Quagliata. Juan Romagnoli y Santiago Arias son bajas en Cienciano para el primer partido de la temporada. En tanto, el técnico Horacio Melgarejo arrastra aún una sanción que no le permitirá estar en la zona técnica.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Cienciano EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

El partido de FBC Melgar ante el elenco cusqueño de Cienciano está programado para el sábado 31 de enero en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Melgar vs Cienciano EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.

, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m

En Venezuela, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 8:30 p.m

En Uruguay, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Melgar vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Melgar vs. Cienciano EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por la señal de L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y Movistar Play. En países del extranjero se verá a través de la plataforma Fanatiz.

Melgar vs Cienciano: alineaciones posibles

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata; Pablo Erustes, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Cienciano: Falcón; Rotceh Aguilar, Núñez, Kevin Becerra, Alonso Yovera; Robles, Gerson Barreto, Souza, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg; y Matías Succar.

Melgar vs Cienciano: últimos resultados del ‘Clásico del Sur’