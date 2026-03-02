Caso Lizeth Marzano: abogado de Marisel Linares denuncia amenazas contra la periodista y pide que su declaración sea virtual

El abogado Elio Riera llegó a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, en La Victoria, tras asumir la defensa legal de la periodista Marisel Linares sobre las indagaciones por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano.

A su salida de la dependencia policial, Riera anunció que su defendida está dispuesta a asumir su responsabilidad y acceder al pago de una reparación civil para coadyuvar con la familia de la víctima, en la medida que así lo ordene el juez a cargo de la investigación.

El jurista reconoció que la muerte de Marzano constituye un daño exponencial e irreparable, por lo que expresó su solidaridad con los deudos. Sin embargo, enfatizó que la ley debe aplicarse en función al rol específico que tuvo cada persona en los hechos.

"Aquí lo que se pide es justicia, no ajusticiamiento", remarcó.

Denuncia por amenazas

En otro momento, Riera informó que ha presentado formalmente, a través de mesa de partes, una serie de documentos que evidenciarían amenazas provenientes de distintos números telefónicos contra la periodista.

Ante el riesgo de que estas intimidaciones puedan lesionar la integridad de su patrocinada, el jurista solicitó a las autoridades que los actos de investigación pendientes se lleven a cabo de manera virtual.

Propiedad del vehículo y versión inicial del accidente

Respecto a la titularidad de la camioneta involucrada en el accidente, el abogado argumentó que, si bien existe un acuerdo entre las partes, el contrato de transferencia no fue elevado a Registros Públicos para obtener la debida publicidad registral ante terceros.

"Jurídicamente hablando, la señorita Marisel Linares no es la propietaria del vehículo en función al contrato que existe", aseguró textualmente el defensor.

Finalmente, sobre el grado de conocimiento que tenía la periodista horas después del accidente, Riera sostuvo que Adrián Villar proporcionó en ese momento una versión inexacta de los hechos. Detalló que el joven solo mencionó un incidente con un scooter, por lo que la información era incompleta.

"Si la pregunta es si Maricel Linares en ese momento sabía que habían matado a una persona, no es así", concluyó.