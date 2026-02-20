Tribunal Constitucional revoca condena de Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su liberación

El Tribunal Constitucional determinó que el delito por el cual Daniel Urresti fue condenado, que se remonta a 1988, ya había prescrito al momento de la sentencia emitida en 2023.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Daniel Urresti, al declarar nula su sentencia a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado contra el reportero Eduardo Rojas, hechos ocurridos en 1988, en Huanta (Ayacucho).

Urresti cumple la condena en el Penal Virgen de las Mercedes, en el distrito limeño de Chorrillos, después de que, el 13 de abril de 2023, la Tercera Sala Penal Transitoria lo hallara culpable del delito de homicidio contra el periodista Hugo Bustíos.

El también excandidato presidencial apeló la sentencia e invocó la aplicación de la Ley 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó su argumentó y ratificó la condena en noviembre de 2025.

En su sentencia, el colegiado también argumentó que la liberación del exministro se produce en aplicación de la Ley 32107, una normativa aprobada por el Congreso que regula que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.

El TC emitió el fallo con los votos a favor de los tribunos Francisco Morales Saravia (ponente), Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. El único voto en discordia fue el del magistrado Manuel Monteagudo.

Esposa de Urresti y José Luna celebran su liberación

Tras conocerse la sentencia del TC, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que Daniel Urresti será su ministro del Interior durante su eventual gobierno.

“¡Siempre confiamos en tu inocencia, Daniel! La verdad se abrió paso. Celebremos hoy tu libertad, pero a partir de mañana a trabajar por la seguridad ciudadana. ¡Serás el ministro del Interior que acabará con la delincuencia!”, escribió el congresista en su cuenta de X (antes Twitter).

¡Siempre confiamos en tu inocencia, Daniel! La verdad se abrió paso y se hizo justicia. Pronto estaremos celebrando tu libertad y, sobre todo, trabajando juntos por la seguridad ciudadana. ¡Serás el ministro del Interior que acabará con la delincuencia! #LiberaronAlKraken pic.twitter.com/5m15Wvg9tZ — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) February 20, 2026

Por su parte, Juanita de Urresti celebró la liberación de su esposa y adujo que hubo una serie de presuntas irregularidades a la hora de emitirse su condena.

“Lo acusaron por un hecho específico, sobre el cual ejerció su defensa durante todo el juicio. Sin embargo, fue condenado por hechos diferentes, respecto de los cuales jamás pudo defenderse. Esto vulnera el derecho fundamental a la defensa”, indicó.

HOY EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA DISPUESTO LA LIBERTAD INMEDIATA DE MI ESPOSO DANIEL URRESTI

Después de tres años de una lucha legal intensa, la justicia finalmente ha prevalecido. Nunca debió ser condenado.

Fue víctima de una sentencia vergonzosa, plagada de irregularidades e… pic.twitter.com/t6bF7gBVND — Juanita de Urresti (@DanielUrresti1) February 20, 2026

De momento, los deudos del periodista Hugo Bustíos no se han pronunciado.

A raíz de la sentencia emitida por el TC, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá ser notificado formalmente para disponer la liberación de Urresti.

El caso Bustíos

El periodista Hugo Bustíos fue asesinado presuntamente por miembros de la base militar del Ejército peruano de Castropampa en Huanta (Ayacucho), quienes se encontraban vestidos de civil. Daniel Urresti aseguró en una de las audiencias que no sabía que Hugo Bustíos realizaba una labor periodística.

La Fiscalía señaló en su tesis que Urresti habría conocido la orden que se dio de asesinar al periodista y dispuso el operativo como exjefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base contrasubversiva de Castropampa (Huanta) al momento de ejecutarse los hechos.