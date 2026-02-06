Liga 1: ADT de Tarma se enfrenta ante la visita Sport Boys por la fecha 2

ADT de Tarma y Sport Boys se enfrentan en el Estadio Unión Tarma, con el arbitraje de Edwin Ordoñez Medina. El duelo se jugará mañana desde las 13:00 horas.

ADT de Tarma se enfrenta mañana ante Sport Boys para disputar el partido por la fecha 2, en el Estadio Unión Tarma, desde las 13:00 horas.

Así llegan ADT de Tarma y Sport Boys

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos del campeonato peruano

ADT de Tarma busca levantarse de su derrota ante Universitario en el Monumental.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos del campeonato peruano

El anterior partido disputado entre Sport Boys finalizó en empate por 1-1 ante Los Chankas..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sport Boys lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Edwin Ordoñez Medina.

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Deportivo Garcilaso: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs UTC: 22 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Grau: 14 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Alianza Lima: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Horario ADT de Tarma y Sport Boys, según país