Copa Libertadores: Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la llave 3

2 de Mayo y Alianza Lima se miden en el estadio Río Parapití mañana a las 19:30 horas y José Burgos es el elegido para dirigir el partido.
Por la llave 3 de la Copa Libertadores, 2 de Mayo se enfrenta mañana ante Alianza L. desde las 19:30 horas en el estadio Río Parapití.
El encuentro será supervisado por José Burgos, el juez encargado.
Horario 2 de Mayo y Alianza Lima, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
