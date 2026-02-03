Copa Libertadores: Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la llave 3

Últimas Noticias
2 de Mayo y Alianza Lima se miden en el estadio Río Parapití mañana a las 19:30 horas y José Burgos es el elegido para dirigir el partido.

Por la llave 3 de la Copa Libertadores, 2 de Mayo se enfrenta mañana ante Alianza L. desde las 19:30 horas en el estadio Río Parapití.

El encuentro será supervisado por José Burgos, el juez encargado.

Horario 2 de Mayo y Alianza Lima, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
