Copa Libertadores: Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la llave 3

2 de Mayo y Alianza Lima se miden en el estadio Río Parapití mañana a las 19:30 horas y José Burgos es el elegido para dirigir el partido.

