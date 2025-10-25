Liga 1: Alianza Universidad se enfrentará a UTC por la fecha 16

UTC y Alianza Universidad se miden en el estadio Germán Contreras el domingo 26 de octubre a las 13:15 horas y Cristhian Santos Zegarra es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 16 de la Liga 1, Alianza Universidad y UTC se enfrentan el domingo 26 de octubre desde las 13:15 horas, en el estadio Germán Contreras.

Así llegan UTC y Alianza Universidad

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC viene de ganar en su encuentro anterior a Grau con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Melgar. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 13.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y UTC sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El encuentro será supervisado por Cristhian Santos Zegarra, el juez encargado.

Fecha y rival de UTC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Sport Boys: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Alianza Universidad en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Cusco FC: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario UTC y Alianza Universidad, según país