Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga 1: Alianza Universidad se enfrentará a UTC por la fecha 16

Alianza Universidad se enfrentará a UTC por la fecha 16
Alianza Universidad se enfrentará a UTC por la fecha 16
Nota IA

por Nota IA

·

UTC y Alianza Universidad se miden en el estadio Germán Contreras el domingo 26 de octubre a las 13:15 horas y Cristhian Santos Zegarra es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 16 de la Liga 1, Alianza Universidad y UTC se enfrentan el domingo 26 de octubre desde las 13:15 horas, en el estadio Germán Contreras.

Así llegan UTC y Alianza Universidad

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC viene de ganar en su encuentro anterior a Grau con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Melgar. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 13.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y UTC sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El encuentro será supervisado por Cristhian Santos Zegarra, el juez encargado.


Fecha y rival de UTC en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 17: vs Sport Boys: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Alianza Universidad en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 17: vs Cusco FC: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario UTC y Alianza Universidad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:15 horas
  • Colombia y Perú: 13:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:15 horas
  • Venezuela: 14:15 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
UTC Alianza Universidad Liga 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA