“Pudo terminar en una tragedia”: Valeria Piazza cuestionó a Laura Spoya por manejar "con sueño" de madrugada

Valeria Piazza se pronunció sobre el accidente vehicular provocado por Laura Spoya, quien se encuentra estable tras ser operada de la columna, de manera exitosa, en una clínica local en Surco.

“Son imágenes bastante fuertes. Creo que la vida le quiso dar una nueva oportunidad, porque esto pudo terminar en una verdadera tragedia”, comenzó diciendo la ex-Miss Perú.

Fue durante el espacio de América Espectáculos que Piazza habló de “las malas decisiones que uno toma en la vida” en referencia al choque contra un muro de Laura Spoya con su camioneta.

“Ahora vemos a Laura estable. Felizmente, gracias a Dios, se encuentra bien, pero la verdad ha sido un accidente bastante fuerte y estrepitoso”, comentó.

En se sentido, Valeria Piazza cuestionó que Laura Spoya haya decidió manejar de madrugada sabiendo que estaba “con sueño”.

“Yo creo que no hay motivo para salir sola a las 3 de la mañana. Ella lo va a pensar por sus hijos. Se dijo, en un momento, quería dejarle algo a una amiga. Para mí, no hay ninguna urgencia de salir a esa hora y hay que pensar también en la seguridad de uno”, sostuvo.

En efecto, para la presentadora de televisión, Laura estaba “cansada” por lo que, lamentablemente, no podía manejar.

“Claro, si estás cansada y estás con sueño, lo mejor es no manejar porque estas cosas pasan. Vemos los accidentes en la carretera también cómo los choferes de los camiones se quedan dormidos por estar trabajando y por el cansancio (…). Esta vez, no pasó a mayores. No fue una tragedia, pero ha podido serlo”, concluyó.