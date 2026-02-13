Últimas Noticias
“Pudo terminar en una tragedia”: Valeria Piazza cuestionó a Laura Spoya por manejar "con sueño" de madrugada

| Fuente: Instagram (valepiazzav)/(lauraspoya)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

“Si estás cansada, lo mejor es no manejar”, dijo la modelo al referirse al accidente vehicular en Surco provocado por Laura Spoya, quien fue operada de la columna.

Valeria Piazza se pronunció sobre el accidente vehicular provocado por Laura Spoya, quien se encuentra estable tras ser operada de la columna, de manera exitosa, en una clínica local en Surco.

“Son imágenes bastante fuertes. Creo que la vida le quiso dar una nueva oportunidad, porque esto pudo terminar en una verdadera tragedia”, comenzó diciendo la ex-Miss Perú.

Fue durante el espacio de América Espectáculos que Piazza habló de “las malas decisiones que uno toma en la vida” en referencia al choque contra un muro de Laura Spoya con su camioneta.

“Ahora vemos a Laura estable. Felizmente, gracias a Dios, se encuentra bien, pero la verdad ha sido un accidente bastante fuerte y estrepitoso”, comentó.

En se sentido, Valeria Piazza cuestionó que Laura Spoya haya decidió manejar de madrugada sabiendo que estaba “con sueño”.

“Yo creo que no hay motivo para salir sola a las 3 de la mañana. Ella lo va a pensar por sus hijos. Se dijo, en un momento, quería dejarle algo a una amiga. Para mí, no hay ninguna urgencia de salir a esa hora y hay que pensar también en la seguridad de uno”, sostuvo.

En efecto, para la presentadora de televisión, Laura estaba “cansada” por lo que, lamentablemente, no podía manejar.

“Claro, si estás cansada y estás con sueño, lo mejor es no manejar porque estas cosas pasan. Vemos los accidentes en la carretera también cómo los choferes de los camiones se quedan dormidos por estar trabajando y por el cansancio (…). Esta vez, no pasó a mayores. No fue una tragedia, pero ha podido serlo”, concluyó.

| Fuente: Instagram (valepiazzav)

Laura Spoya dio su versión de cómo ocurrió su accidente

Laura Spoya se comunicó por WhatsApp con un reportero del programa Magaly TV: La Firme luego del accidente vehicular que sufrió en el distrito limeño de Surco.

En los mensajes, explicó que no podía atender llamadas porque en la clínica se lo habían prohibido, debido a la complejidad de sus lesiones.

En la conversación, la modelo negó las versiones que señalaban que había estado en Barranco y Miraflores antes del accidente; pues aseguró que estuvo en el restaurante La Cuadra de Salvador, ubicado en La Molina; luego fue a la casa de una amiga, a quien llama "Teff", y finalmente se dirigió a su domicilio.

“Es más, estaba hasta en pijama cuando pasó (el accidente), porque solo salí para dejarle algo a Teff, que vive a dos cuadras de donde ocurrió (…) la acababa de dejar 15 minutos antes, como a las 3 a. m.”, aseguró la modelo.

Consultada por la fotografía que su compañero Mario Irivarren había subido a sus redes, donde se ven cervezas y en la que ella estaba etiquetada, la ex Miss Perú admitió que tomó “unos sorbos”, aunque su dosaje salió negativo.

“Unos sorbos de cerveza, pero tipo 10:00 p.m., ni media ‘chela’ (cerveza). Ni Teff ni yo estábamos tomando. A veces, si yo tomo, ella maneja, y viceversa; pero no fue el caso. Ayer, cuando me intervinieron, estaba en pijama (…) estaba en shock”, aseveró.

¿Qué pasó con Laura Spoya?

En la madrugada del último jueves, 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito limeño de Surco.

El hecho ocurrió cuando la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared en la avenida El Polo.

De acuerdo con información preliminar de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente se registró alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la referida vía, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes, Spoya se encontraba al volante cuando se desplazaba por la vía y habría perdido el control del vehículo, chocando directamente contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El impacto activó de inmediato las bolsas de aire, y la unidad resultó con graves daños.

Tras el choque, unidades de emergencia llegaron al lugar y auxiliaron a la ex Miss Perú. Posteriormente fue trasladada a una clínica cercana en Surco, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial. La Policía Nacional investiga el caso.

