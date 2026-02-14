Amante, Cupido, Amorcito, Kiss, Mylife, entre otros: estos son los nombres de los peruanos inspirados en San Valentín

La inspiración en el romance y las historias de amor han dado origen a que, en nuestro país, haya 28 823 personas que se llamen Valentín. Descubre en la siguiente nota el resto de nombres inspirados en esta fecha.

El Día del Amor y la Amistad -o también llamado San Valentín- se celebra este sábado,14 de febrero, en nuestro país y en distintas partes del mundo.

Y, al igual que con Navidad y otras fechas festivas, esta celebración inspira a algunos padres a la hora de escoger los nombres de sus hijos.

La inspiración en el romance y las historias de amor han dado origen a que, en nuestro país, haya 28 823 personas que se llamen Valentín, según una lista del Registro Nacional de Identificación y Registro (Reniec).

Otros nombres que también destacan son Amado y Amada, con 6 355 y 2 514 registros, respectivamente.

La palabra Amor no se quedó atrás, pues hay 448 personas registradas con ese nombre. Los términos afectivos tampoco se quedaron fuera de lista, debido a que hay registros de Tesoro (98), Corazón (62), Cariño (39) y Mi cielo (16).

Pero también hay términos en inglés como Kiss y Mylife; y otros muy curiosos como Pasión, Celos, Cupido, Jeva, Pololo, Amante, Amistad, Amorcito, Te quiero y Mi amor.

¿Por qué San Valentín se celebra el 14 de febrero? Origen, significado e historia

Este sábado, se celebra el Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad, y se ha convertido en una festividad esperada por muchas personas.

¿Por qué se escogió el 14 de febrero? Esta fecha se ha convertido en una celebración más amplia del amor y la amistad, extendiéndose por diferentes culturas y adoptando diversas tradiciones, como el intercambio de tarjetas, flores y regalos.

Muchas parejas de enamorados aprovechan este día para salir a cenar en restaurantes románticos o hacer planes para el fin de semana. Lima, la capital del país, ofrece una amplia variedad de opciones para celebrar el amor y la amistad, desde restaurantes con vistas al mar hasta hoteles temáticos.

Hay varias leyendas con respecto a este sacerdote que defendió el amor y el matrimonio, pero todo se remonta al reinado del emperador Claudio II en la época del imperio romano. Fue él quien prohibió las bodas para los jóvenes, ya que creía que los solteros sin familia eran mejores soldados.

No obstante, fue el sacerdote cristiano San Valentín quien realizaba las nupcias en secreto hasta que lo descubrieron y fue a prisión. Durante su tiempo en la cárcel, se dice que Valentín se enamoró de la hija ciega de su carcelero y, a través de su fe, devolvió la vista a la joven. Antes de ser ejecutado el 14 de febrero en el año 269 o 270 d.C., se cree que Valentín le envió una carta de despedida a la joven firmada como "de tu Valentín", dando origen a la tradición de enviar cartas de amor en este día.

Actualmente, la festividad se transformó con los años y ahora se asocia con el romanticismo y la expresión de sentimientos amorosos.

