Liga 1: Deportivo Binacional visita a Ayacucho FC por la fecha 7

La previa del choque de Ayacucho FC ante Deportivo Binacional, a disputarse en el estadio Las Américas el viernes 22 de agosto desde las 13:00 horas.

Ayacucho FC recibirá a Deportivo Binacional, en el marco de la fecha 7 de la Liga 1, el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 13:00 horas, en el estadio Las Américas.

Así llegan Ayacucho FC y Deportivo Binacional

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Melgar. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Deportivo Binacional en partidos de la Liga 1

Deportivo Binacional viene de perder contra Sporting Cristal por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.


Fecha y rival de Ayacucho FC en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 8: vs UTC: 12 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Deportivo Binacional en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 8: vs ADT de Tarma: 14 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Ayacucho FC y Deportivo Binacional, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

Ayacucho FC Deportivo Binacional Liga 1

