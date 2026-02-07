Murió Brad Arnold, líder y voz de la banda 3 Doors Down, tras enfrentar un cáncer

Brad Arnold, fundador y vocalista de la banda estadounidense 3 Doors Down, falleció este sábado a los 47 años. La noticia fue confirmada por el grupo a través de una publicación en Instagram, en la que informaron que el músico "murió en paz mientras dormía".

El músico fue diagnosticado en mayo del 2025 con carcinoma de células claras, un tipo de cáncer de riñón que ya se había extendido a sus pulmones. En ese momento, el artista dio detalles de su estado de salud a través de un video en redes sociales, donde también anunció la cancelación de la gira que la banda tenía prevista para ese año.

"Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock mainstream, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición emocionalmente directa y letras que conectaron con oyentes cotidianos", se lee en el comunicado.

"Su manera de escribir canciones se convirtió en un referente cultural para toda una generación, dando origen a algunos de los éxitos más duraderos de los años 2000, incluido el gran éxito de la banda, Kryptonite, que escribió en su clase de matemáticas cuando tenía apenas 15 años. Su música trascendió el escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que vivirán mucho después de los escenarios que pisó", agregaron en el escrito.

¿Quién fue Brad Arnold?

Nacido en 1978 en Escatawpa, Mississippi, Brad Arnold formó 3 Doors Down durante su último año de secundaria junto a sus amigos Todd Harrell y Matt Roberts. En sus inicios, el grupo ofrecía pequeños conciertos con un repertorio reducido, repitiendo las mismas canciones mientras ganaban experiencia en escenarios locales.

Poco después, Chris Henderson se sumó como segundo guitarrista y la banda lanzó un CD independiente que incluía una primera versión de Kryptonite. Arnold contó en diversas entrevistas que escribió la canción durante una clase de álgebra, cuando tenía apenas 15 años.

En 1999, 3 Doors Down firmó contrato con Universal/Republic Records y completó su formación con la incorporación de Richard Liles en la batería, lo que permitió que Arnold se enfocara exclusivamente en la voz y la composición.

Los éxitos de 3 Doors Down con Brad Arnold

El álbum debut del grupo, The Better Life (2000), alcanzó el puesto número 7 del Billboard 200 y fue impulsado por el éxito Kryptonite, que llegó al número 3 del Billboard Hot 100 y obtuvo una nominación al Grammy. Otros sencillos como Loser y Be Like That también lograron posicionarse en las listas.

El segundo disco, Away from the Sun (2002), continuó la racha de éxito con canciones como When I’m Gone y Here Without You, ambas dentro del Top 5 del Hot 100. Más adelante, Seventeen Days (2005) se convirtió en el primer álbum de la banda en debutar en el número 1 del Billboard 200, logro que repetirían con el disco homónimo de 2008. En total, 3 Doors Down lanzó seis álbumes de estudio.

En 2004, la banda fundó The Better Life Foundation, una organización dedicada a brindar apoyo a niños y jóvenes en situación de necesidad, enfocándose en alimentación, vivienda y atención médica.