Alianza Lima vs Comerciantes Unidos en vivo: partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima recibirá a Comerciantes por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto. El duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, recinto que contará con la presencia de miles hinchas blanquiazules.

El cuadro dirigido por Pablo Guede buscará recuperar confianza después de perder ante 2 de Mayo de Paraguay en el arranque de la Copa Libertadores.

Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Josué Estrada, Guillermo Viscarra y Esteban Pavez son los lesionados en Alianza.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?



Alianza Lima ganó 2-1 a Sport Huancayo en el arranque del Torneo Apertura, mientras que en Copa Libertadores cayó 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay.

Por su parte, Comerciantes Unidos derrotó 1-0 de local a CD Moquegua por el Apertura.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima. El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p. m.

, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p. m. En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p. m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p. m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p. m.

En Chile, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p. m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos en vivo?



El partido de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Alineaciones posibles



Alianza: Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Carbajal; Chávez, Gaibor; Cantero, Vélez, Guerrero, Castillo. DT: Pablo Guede.

Comerciantes: Córdova; Rojas, Alcedo, Rodríguez, Lino; Correa, Arias, Vilca; Ayoví, Sen, Herrera. DT: Claudio Biaggio.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Últimos resultados

Alianza Lima

2 de Mayo 1-0 Alianza Lima

Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Inter Miami

Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos 1-0 CD Moquegua

UTC 1-1 CD Moquegua