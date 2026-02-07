'Joya' crema: Universitario oficializó fichaje de Rafael Guzmán a Real Betis con emotivo mensaje

El joven defensa Rafael Guzmán se convirtió en nuevo jugador de Real Betis de España, confirmó Universitario de Deportes a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Rafael Guzmán, integrante del primer equipo proveniente de nuestras divisiones menores, continuará su carrera profesional en Real Betis", dice Universitario.

"En su paso por el club, defendió la camiseta con entrega y profesionalismo. ¡Éxitos en esta nueva etapa, Rafa!", agregó el cuadro crema.

El central de 18 años va en un inicio al Juvenil A de Betis, cuyo primer equipo destaca en el quinto lugar de LaLiga de España.

Peruanos en filas de Real Betis

Guzmán se sumará a la lista de futbolista peruanos que han jugado en Betis. Andrés 'Balán' Gonzalez y Juan Vargas formaron parte del equipo sevillano.

Betis se pronunció sobre peruano

Real Betis puso sus ojos en el peruano Rafael Guzmán y no pasó hasta llevarlo a sus filas. El club, a través de Miguel Calzado, director de las canteras, señaló que el jugador de Universitario de Deportes cumple con muchos requisitos para destacar y que su fichaje se debió principalmente a un importante potencial de crecimiento y a cualidades que encajan con el perfil de futbolista que busca desarrollar la institución verdiblanca.

"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mimo que con cualquier otro chico. Se incorporará a la sub-19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea que pueda dar el salto al futbol profesional", comentó el directivo en entrevista con RPP.