Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sin Sekou Gassama: Universitario empató 2-2 ante la César Vallejo en amistoso jugado en Campo Mar

Universitario es el vigente tricampeón de la Liga1.
Universitario es el vigente tricampeón de la Liga1. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario no pudo de local ante la César Vallejo, antes de jugar frente a Los Chankas por el Torneo Apertura.

Universitario se alista para jugar en la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 y, en la previa de la Liga1 Te Apuesto, chocó este miércoles contra la César Vallejo.

Este cotejo de Universitario de Deportes frente a la César Vallejo se jugó en la sede de Campo Mar U (Lurín) y quedó igualado a dos goles por bando. Por el lado del elenco crema anotaron Yuriel Celi y el juvenil Christopher Loayza.

Por su parte, en la Vallejo -que es dirigida por José Guillermo del Solar- marcaron Frank Ysique y Osnar Noronha, quien aprovechó una falla entre la defensa de Universitario y el portero Miguel Vargas.

En este cotejo, tuvieron acción en la 'U' jugadores como Jorge Murrugarra, Miguel Silveira y José 'El Tunche' Rivera; pero no jugó el delantero senegalés Sekou Gassama.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
José Rivera fue titular contra el conjunto trujillano.
José Rivera fue titular contra el conjunto trujillano. | Fuente: Club Universitario de Deportes

De otro lado, los cremas jugarán contra Los Chankas el domingo, 8 de marzo, por la sexta jornada del Apertura de la Liga1. Un día antes, viajan a Andahuaylas y el retorno está pactado para el lunes por la mañana.

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca (Estadio Campeones del 36)

Sábado 7 de marzo

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Sport Huancayo (Estadio 25 de Noviembre)

1:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. UTC (Estadio Julio Maldonado Gamarra)

4:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (Estadio Alberto Gallardo)

7:00 p.m. | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Garcilaso de la Vega)

Domingo 8 de marzo

1:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II (Estadio Unión Tarma)

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario (Estadio Los Chankas)

Lunes 9 de marzo

5:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Boys (Estadio Garcilaso de la Vega)

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes César Vallejo Amistosos Liga 1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA