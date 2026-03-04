Sin Sekou Gassama: Universitario empató 2-2 ante la César Vallejo en amistoso jugado en Campo Mar

Universitario se alista para jugar en la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 y, en la previa de la Liga1 Te Apuesto, chocó este miércoles contra la César Vallejo.

Este cotejo de Universitario de Deportes frente a la César Vallejo se jugó en la sede de Campo Mar U (Lurín) y quedó igualado a dos goles por bando. Por el lado del elenco crema anotaron Yuriel Celi y el juvenil Christopher Loayza.

Por su parte, en la Vallejo -que es dirigida por José Guillermo del Solar- marcaron Frank Ysique y Osnar Noronha, quien aprovechó una falla entre la defensa de Universitario y el portero Miguel Vargas.

En este cotejo, tuvieron acción en la 'U' jugadores como Jorge Murrugarra, Miguel Silveira y José 'El Tunche' Rivera; pero no jugó el delantero senegalés Sekou Gassama.