Sport Boys anunció cláusulas especiales en los contratos de Carlos Zambrano y Miguel Trauco [VIDEO]

Martín Noriega, administrador de Sport Boys, confirmó en RPP el acuerdo de palabra con Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugarán este año en la Liga 1 Te Apuesto. Este miércoles, Sport Boys confirmó el acuerdo de palabra con ambos futbolistas, que se desvincularon de Alianza Lima tras ser acusados de abuso sexual por una ciudadana argentina.

Martín Noriega, administrador de Sport Boys, señaló que "he conversado con ambos y hemos llegado a un acuerdo de palabra. Estamos diseñando las propuestas formales, por supuesto en defensa de los intereses del club, con cláusulas que van a proteger a la institución".

A continuación, dejó en claro que cree en la palabra de los experimentados futbolistas y que tiene información que su proceso legal se "subsanará".

"Sí, por supuesto. Tengo información de que todo esto va a subsanarse. He conversado con ellos personalmente, creo en ellos. Deberían tener una oportunidad y creo que esto aportaría a nuestra selección nacional", agregó en el programa de Fútbol como Cancha de RPP.

Noriega también confirmó que habrá cláusulas en los contratos de Zambrano y Trauco. "El contrato y diseño que estamos haciendo es hasta el final del Torneo Clausura, pero con opción de prolongarlo, dependiendo de los resultados y la evaluación para el siguiente año".