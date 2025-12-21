Deportivo Garcilaso se arma: ¿cuáles son sus fichajes, hasta el momento, para la Liga1 y Sudamericana?

Deportivo Garcilaso jugará la Copa Sudamericana de cara a la próxima temporada 2026. Sin embargo, quiere dar que hablar en el año que viene y, como mínimo, apunta a clasificar a la Libertadores.

Por lo mismo es que la directiva de Garcilaso sigue con el tema de los fichajes y, hasta el momento, ha cerrado la llegada de seis refuerzos sin contar al nuevo entrenador Hernán Lisi por Carlos Bustos. Primero tenemos a Christopher Olivares, a quien le dieron la bienvenida a lo grande por medio de sus redes sociales.

"El Club Deportivo Garcilaso le da la bienvenida a Christopher Olivares, futbolista peruano que se integra a nuestra institución para defender nuestros colores en esta nueva etapa", indicaron en el club de la Ciudad Imperial en sus redes sociales.

Los fichajes de Deportivo Garcilaso

Asimismo, en el popular 'Pedacito de cielo' destacaron su pasado en Sporting Cristal, Vitória SC B, Deportivo Municipal, Cusco FC, Universitario de Deportes y Club Atlético Grau.

Otro de los que firmó su contrato con el cuadro cusqueño fue Adrián Ascues. El volante peruano llega procedente de Cienciano y espera ganarse un puesto de titular en el club celeste.

"Cuenta con trayectoria en clubes como Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo y Club Cienciano. ¡Vamos juntos por lo que se viene!", indicaron desde Deportivo Garcilaso.

Además, uno más que estampó su firma fue el delantero Beto da Silva. El exAlianza Lima y Gremio de Porto Alegre firmó su contrato tras desligarse de Cienciano.

Más llegadas para el 'Garci'

No todo quedó allí porque en el Deportivo Garcilaso también cerraron acuerdos y anunciaron los fichajes de Horacio Benincasa (defensa), Claudio Torrejón (volante central) y Agustín Graneros (delantero).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no sigue Carlos Bustos, más allá de clasificar al equipo a la Copa Sudamericana. En su reemplazo fue anunciado el técnico Hernán Lisi por toda la temporada 2026 a nivel local e internacional.