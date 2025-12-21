Sorpresa en Melgar: Tomás Martínez no sigue en el cuadro rojinegro para la temporada 2026

Melgar tuvo protagonismo en la pasada temporada. En un momento estuvo entre los primeros de la Liga1 Te Apuesto, pero ser irregular le costó para no pelear campeonato.

Por ejemplo, el volante ofensivo Tomás Martínez fue una de sus principales armas, destacó, pero no continuará en 2026. Y es que el FBC Melgar, por medio de sus redes sociales, dio cuenta de la salida del mediocampista.

"Gracias, Tomás, por tu entrega, profesionalismo y compromiso con nuestros colores durante estas tres temporadas con el Dominó", le dijeron a Martínez por medio de Facebook, Instagram y X. No va más en el 'León del Sur' al no renovar contrato.

Además, al popular 'Tomi' le desearon lo mejor para lo que viene. No está confirmado si sigue en otro club de la Liga1 o si irá al extranjero.

"Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera. ¡Ruge, Tomi!", mencionaron en sus redes sociales oficiales.

A lo largo de la temporada 2025 de la liga peruana de primera división, Tomás Martínez marcó tres goles con la camiseta de Melgar. Todos sus tantos fueron por medio de una jugada.

En tanto, se debe tener en cuenta que también jugó la Copa Sudamericana con el cuadro rojinegro. Llegaron hasta la fase de grupos, donde quedaron terceros en la Zona G por debajo del campeón Lanús y Vasco da Gama.

No todo son salidas en Melgar

El pasado fin de semana, en la ciudad de Arequipa anunciaron el fichaje del delantero peruano-venezolano Jeriel De Santis, quien tiene pasado en Alianza Lima en la Liga1.

"Bienvenido a la Ciudad Blanca, Jeriel De Santis", le dijeron desde el FBC Melgar al atacante que llegó procedente de Caracas FC. Esta será su segunda experiencia en lo que tiene que ver con la liga peruana de primera división.