Alejandro Duarte por su fichaje a Alianza Lima: "Tiene el mejor plantel y tenemos que ser los favoritos"

Nuevo arquero para Alianza Lima. Y es que el cuadro íntimo anunció la incorporación de Alejandro Duarte, quien llega al club procedente de Sporting Cristal.

Así, Alejandro Duarte buscará ganarse un puesto de titular en el arco de Alianza Lima, tras gozar de escasos minutos en la tienda rimense en este año 2025 debido a gran nivel de Diego Enríquez. Justamente, el guardameta habló de lo que fue su fichaje al conjunto que ahora dirige el entrenador argentino Pablo Guede.

"Hoy en día, en el fútbol peruano, los equipos grandes recaudan mucho. En lo personal, creo que es el mejor plantel del medio local y tenemos que ser los favoritos para llevarnos el torneo el próximo año", le dijo Duarte a D Sports.

𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒊́𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒆𝒎𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂. 💙📖



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐃𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞!👏🏾 pic.twitter.com/LFTjjZC2AF — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 19, 2025

No todo quedó allí porque el guardameta también tuvo respuesta a lo que fue su marcha del elenco celeste.

"Creo que es un tema que, el otro momento, puedo profundizar. Hay cosas como mi lesión (...) pero en mi tema fue muy duro. Lo que viví. Cuando me recuperé, el DT Tiago Nunes me dijo que por la lesión el torneo lo iba a empezar Solís. Que él no rotaba arqueros y me tocó asimilarlo", mencionó.

Luego, Alejandro Duarte reveló que le presentó propuestas para su salida a Sporting Cristal, pero que desde el Rímac se negaron a soltar. Finalmente, no renovó en la 'SC' y firmó con Alianza Lima.

"Les presenté hasta tres oportunidades, propuestas en lo personal, y ellos decidieron no darme la salida. Me costó entenderlo y la pasé muy mal en el día a día. En algún momento puedo dar más detalles y eso hizo que se desgaste la situación", agregó el portero.

Por último, el arquero añadió que "todo fue con respeto, pero no estábamos en la misma sintonía. Era difícil que las partes continuemos para el próximo año".