Desde la Liga1 a Carabobo: Jonathan Bilbao es nuevo jugador del cuadro de la liga venezolana

Jonathan Bilbao fue parte, durante la temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto, de Ayacucho FC. Pese al descenso de los 'zorros', fue una de sus notas positivas y ello le valió para ir al fútbol del extranjero.

Y es que el Carabobo, uno de los cuadros con gran tradición de la primera división venezolana, dio cuenta del fichaje del defensa central Jonathan Bilbao. Hay que tener en cuenta que el zaguero cuenta con la nacionalidad llanera (nació en Barquisimeto) y peruana.

"Un central moderno para la zaga del granate. El zaguero Jonathan Bilbao llega a Carabobo, tras un largo recorrido en Perú. Con experiencia en la selección inca (sub-20) y ritmo de juego, fortalecerá la última línea del cuadro industrial", mencionaron en sus redes sociales oficiales.

Bilbao va con todo en Carabobo

Luego del anuncio, fue el mismo futbolista quien dio declaraciones a la prensa de su nuevo conjunto en tierras venezolanas.

"Mis expectativas son grandes y tengo la ilusión de ayudar al club a competir con fuerza por logros importantes. Paso a paso, apunto a conseguir grandes éxitos", apuntó.

Además, Jonathan Bilbao dejó en claro qué lo motivó a ser parte del Carabobo hacia la temporada 2026 del fútbol llanero.

"Lo primero que me sedujo del proyecto de esta institución es la cantidad de temporadas consecutivas luchando por campeonatos y dejando una buena huella en el fútbol venezolano. Para mí, esto es una linda oportunidad, ya que buscaba una opción así, que se acercara a mis objetivos personales", añadió el jugador.

Por último, sostuvo que "Soy un central aguerrido, rápido y muy táctico. Cuento con buena lectura táctica y me gusta practicar un buen fútbol. Me encuentro en un buen momento de mi carrera. Vengo con mucha continuidad y jugando bien. Tengo muchos aspectos positivos que aportar al club, tanto en el juego como en lo personal".