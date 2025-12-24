Sporting Cristal y su paso a la escuela brasilera para tener protagonismo en la Liga1

Sporting Cristal mira hacia otro lado. Si bien inicialmente la dirigencia celeste observaba con optimismo el mercado argentino y uruguayo para sumar fichajes en los últimos años, ahora se enfoca en Brasil para cerrar refuerzos.

Es de esta manera que en Sporting Cristal han dado paso en su política de fichar a jugadores de la liga uruguaya y argentina de primera división para dar paso a contrataciones del balompié brasilero, incluso de jugadores que llegan desde el ascenso de dicho país.

Vayamos desde atrás hacia adelante. Primero, Paulo Autuori llegó por primera vez a Cristal en el año 2002 y fue campeón con el club rimense. Tras su marcha, en la dirigencia del club apostaron por directores técnicos de nacionalidad peruana, argentina, chilena y hasta colombiana.

📹 | Cristiano Da Silva 🇧🇷 es lateral, tiene 32 años y jugó los últimos años en Fluminense, Goiás y Operario de su país.



— Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 23, 2025

Brasil y la mirada de Sporting Cristal

Fue recién en el 2022, después de 20 años, que en la 'SC' optaron por tener otra vez escuela brasilera en su banquillo. La tuvo con Tiago Nunes y Ederson Moreira, aunque no se llegó al éxito con ambos a nivel local.

Luego, en abril del 2025, los celestes le dieron la bienvenida nuevamente a Autuori, con quien remaron para alcanzar el cupo de Perú 3 en su camino a la Copa Libertadores de América.

Ahora, de cara al plantel 2026, están confirmados que siguen en Sporting Cristal tanto el volante brasilero Felipe Cazonatti como su compatriota, el delantero Felipe Vizeu.

Este último tuvo un irregular desempeño porque solo anotó dos goles en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1. Tuvo chances como titular, aunque no estuvo muy fino de cara al arco rival.

Más camada brasilera en Sporting Cristal

Para volver a tener protagonismo, y pelear el campeonato del año entrante, en Sporting Cristal dieron cuenta del acuerdo al que llegaron con el volante ofensivo Gabriel Santana, quien viene de desempeñar en el Mirassol de su país

"Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasilero Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes", indicaron en sus redes sociales.

No todo quedó allí porque otro de los que apunta a firmar contrato es el defensa Cristiano Da Silva. Llega procedente del Goiás. Por ejemplo, jugó en Sheriff Tiraspol de Moldavia, donde tuvo dos etapas, siendo la más importante entre 2018 y 2021. All+i, alzó cinco títulos, entre Primera División y Copa.

En el 2022 fue al Fluminense, equipo donde sale en el 2024, tras un paso Chapecoense. Ya en el 2024, se hizo un lugar en el Goiás de la Serie B de Brasil.