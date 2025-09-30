Liga 1: Juan Pablo II recibirá a ADT de Tarma por la fecha 12

Te contamos la previa del duelo Juan Pablo II vs ADT de Tarma, que se enfrentan en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II hoy a las 15:15 horas. Micke Palomino Huaminí será el árbitro del partido.

El cotejo correspondiente a la fecha 12 de la Liga 1 se juega hoy a las 15:15 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Así llegan Juan Pablo II y ADT de Tarma

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Ayacucho FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y 3 fueron empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 2.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Alianza Atlético. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 5.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 2.

El árbitro designado para el encuentro es Micke Palomino Huaminí.

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Universitario: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Deportivo Garcilaso: 13 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Los Chankas: 18 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Sporting Cristal: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Ayacucho FC: 12 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Juan Pablo II y ADT de Tarma, según país