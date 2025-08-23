Últimas Noticias
Liga 1: Melgar se enfrentará a ADT de Tarma por la fecha 7

Melgar se enfrentará a ADT de Tarma por la fecha 7
Melgar se enfrentará a ADT de Tarma por la fecha 7
ADT de Tarma y Melgar se miden en el Estadio Unión Tarma el domingo 24 de agosto a las 13:00 horas y Cristhian Santos Zegarra es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 7 de la Liga 1, Melgar y ADT de Tarma se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 13:00 horas, en el Estadio Unión Tarma.

Así llegan ADT de Tarma y Melgar

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma no pudo ante Alianza Lima en el Alejandro Villanueva. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar venció 2-1 a Ayacucho FC en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 3 goles en el arco rival y 5 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Melgar sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El encuentro será supervisado por Cristhian Santos Zegarra, el juez encargado.


Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 2: vs Grau: 31 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Deportivo Binacional: 14 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 8: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
Horario ADT de Tarma y Melgar, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

Tags
ADT de Tarma Melgar Liga 1

